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Продажа сантехнического и инженерного оборудования

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Индивидуальные и готовые дизайн-проекты

Каталог товаров
Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, д.12
Сансио
Сансио
Сансио


Более 2000
доставленных товаров О компании
О компании

О компании

          Жизнь показывает, что настоящему специалисту не нужно много слов что бы доказать, что он лучший. Достаточно того, что у него много довольных клиентов, а его работа говорит сама за себя. 

Наш коллектив – это команда профессионалов:

- сантехники с 20-летним стажем работы на аварийной службе,  имеющие практический, реальный опыт различных видов работ. 

- менеджеры по продажам, которые знают свой ассортимент  от гайки до кранбуксы, разбираются во всех технических тонкостях, отслеживают новинки и динамику изменения цен. Они  применяют свои знания и умения, чтобы Вы остались довольны своей покупкой.

- группа технических специалистов и дизайнеров, которые стараются сделать наш сайт для Вас максимально удобным. 

Мы любим свое дело и каждый из нас достиг определенных высот в своей области. 

 Мы будем рады помочь Вам в обустройстве вашего дома. У нас небольшой штат сотрудников и скромный офис и это позволяет нам предложить Вам качественные товары и услуги без лишних переплат.




Цены на виды работ

Цены на установку
оборудования
Виды работ
Цены на сантехнические
работы
Виды работ
Цены на отделочные
работы
Виды работ
Цены на электромонтажные
работы
Виды работ
Цены на демонтажные
работы
Виды работ
Цены на строительные
работы
Виды работ

Недавние проекты

С 2018 года мы украшаем интерьеры. От появления идеи до точки. До появления улыбки у клиента и ощущения, что все сделано. Вот некоторые примеры нашей работы.

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Наши проекты
Наши проекты