О компании



Жизнь показывает, что настоящему специалисту не нужно много слов что бы доказать, что он лучший. Достаточно того, что у него много довольных клиентов, а его работа говорит сама за себя.

Наш коллектив – это команда профессионалов:

- сантехники с 20-летним стажем работы на аварийной службе, имеющие практический, реальный опыт различных видов работ.

- менеджеры по продажам, которые знают свой ассортимент от гайки до кранбуксы, разбираются во всех технических тонкостях, отслеживают новинки и динамику изменения цен. Они применяют свои знания и умения, чтобы Вы остались довольны своей покупкой.

- группа технических специалистов и дизайнеров, которые стараются сделать наш сайт для Вас максимально удобным.

Мы любим свое дело и каждый из нас достиг определенных высот в своей области.

Мы будем рады помочь Вам в обустройстве вашего дома. У нас небольшой штат сотрудников и скромный офис и это позволяет нам предложить Вам качественные товары и услуги без лишних переплат.







