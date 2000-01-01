По заводским ценам
Точное соблюдение условий и сроков
Сантехнические работы любой сложности
Индивидуальные и готовые дизайн-проектыКаталог товаров
Жизнь показывает, что настоящему специалисту не нужно много слов что бы доказать, что он лучший. Достаточно того, что у него много довольных клиентов, а его работа говорит сама за себя.
Наш коллектив – это команда профессионалов:
- сантехники с 20-летним стажем работы на аварийной службе, имеющие практический, реальный опыт различных видов работ.
- менеджеры по продажам, которые знают свой ассортимент от гайки до кранбуксы, разбираются во всех технических тонкостях, отслеживают новинки и динамику изменения цен. Они применяют свои знания и умения, чтобы Вы остались довольны своей покупкой.
- группа технических специалистов и дизайнеров, которые стараются сделать наш сайт для Вас максимально удобным.
Мы любим свое дело и каждый из нас достиг определенных высот в своей области.
Мы будем рады помочь Вам в обустройстве вашего дома. У нас небольшой штат сотрудников и скромный офис и это позволяет нам предложить Вам качественные товары и услуги без лишних переплат.
С 2018 года мы украшаем интерьеры. От появления идеи до точки. До появления улыбки у клиента и ощущения, что все сделано. Вот некоторые примеры нашей работы.Больше проектов